ВСУ фактически берут под контроль Клещеевку, продолжаются бои — украинский военный 29 июня, 10:14 Украинский военный (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

По состоянию на четверг, 29 июня ВСУ фактически берут под контроль село Клищеевка на юге от Бахмута.

Об этом заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире Радио Свобода.

По его словам, сейчас там еще идут плотные бои, но ВСУ фактически берут под контроль Клищеевку.

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Ярославский заявил, что это стратегически важный населенный пункт, с которого начнется наступление непосредственно на юг города. Из этого села Бахмут «видно как на ладони».

Также на Севере от Бахмута 57 бригада получает оперативный успех. Враг отступает с северных улиц Бахмута.

Контрнаступление Украины: последние новости

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют успехи. На последнем — продвинулись на 1300 метров.



23 июня в Минобороны сообщили, что украинские военные продолжают активно проводить наступательные действия.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшую неделю в рамках контрнаступления ВСУ потери оккупационной армии РФ превысили украинские в восемь раз.



Президент Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как сочтет нужным».

15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.