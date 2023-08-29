Силы обороны освобождали Роботино в течение почти трех месяцев — ОВА 29 августа, 22:30 Бойцы установили флаг Украины в Роботино, 23 августа 2023 года (Фото:47 отдельная механизированная бригада)

В Роботино Запорожской области российские оккупанты создали эшелонированную линию обороны, из-за чего освобождение населенного пункта длилось почти три месяца.

Об этом во вторник, 29 августа, рассказал первый заместитель председателя Запорожской ОГА Руслан Мовчан в эфире телемарафона.

Он отметил, что Силы обороны Украины постепенно продолжают освобождать Запорожскую область от россиян.

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«На днях освободили село Работино. Этот населенный пункт освобождали почти три месяца, потому что оккупанты обустроили там многоэшелонную оборонительную линию с момента его оккупации», — отметил он.

Мовчан отметил, что сейчас Работино полностью освобождено, а на здания органов местной власти вернулась украинская государственная символика.

Также Мовчан рассказал, что из освобожденного Роботино в Запорожской области эвакуировали всех гражданских.

22 августа в Минобороны Украины заявили, что бойцы зашли в Роботино Запорожской области, а на следующий день установили там сине-желтый флаг.

28 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освобождение украинскими военными села Роботино Запорожской области.

16 августа было подтверждено освобождение Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что ВСУ сейчас, вероятно, продвигаются через самый сложный участок оборонительных позиций российских оккупантов и приближаются к удару по следующей линии.