ВСУ освободили почти 6 тысяч квадратных километров территории — Маляр 12 сентября, 20:41 ВСУ продолжают освобождать территории на юге и востоке (Фото:Ігор Ткачов via 43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила / Facebook)

Защитники Украины освободили уже 6 тысяч квадратных километров своей территории от российских оккупантов.

Об этом написала замминистра обороны Анна Маляр у себя в Facebook в понедельник, 12 сентября, не сообщая подробности.

Инфографика: Ганна Маляр / Facebook

11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября Украина вернула под свой контроль более 3000 кв. км.

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Ранее в ССО Азов Харьков сообщили, что вместе с бойцами 14-й ОМБр имени князя Романа Великого освободили и зачистили весь северо-восток Харьковской области от поселка Веселое до Волчанска и восстановили контроль над границей.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.



В Оперативном командовании 12 сентября подтвердили, что Силы обороны с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных территорий — более 500 кв. километров.

Только за прошлые сутки защитники Украины выбили оккупантов из более чем 20 населенных пунктов. По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW) по итогам 10 сентября, Украина с 6 сентября освободила больше территорий, чем российским оккупантам удалось захватить с апреля.

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