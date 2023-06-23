Украине нужно больше самолетов и вертолетов для успешного контрнаступления — Дмитрий Кулеба 23 июня, 15:33 Дмитрий Кулеба (Фото:Tiksa Negeri/Reuters)

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужно больше самолетов и вертолетов для успешного контрнаступления ВСУ.

В интервью британской газете The Telegraph Кулеба сообщил, что самая большая проблема при контрнаступлении — это устойчивость снабжения артиллерийскими боеприпасами в достаточном количестве. А вторая по величине проблема контрнаступления — господство России в воздухе, подчеркнул министр.

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«Ответ на вторую проблему заключается в том, что необходимо иметь самолеты и вертолеты, а также иметь больше ПЗРК. Стингеры, а также более старые советские системы, способные сбросить Россию с неба», — сказал он.

Министр добавил, что успех на поле боя действительно зависит от направления, в котором будут идти дипломатические усилия, но призвал не рассматривать это контрнаступление или следующее контрнаступление как решающее.

Ранее замначальника ГУР Вадим Скибицкий говорил, что на фронте в Украине в течение ближайших двух-трех месяцев будут как наступательные, так и оборонительные активные боевые действия.

За две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину позиций противника до 7 км. Освобожденная площадь на юге составляет 113 км².