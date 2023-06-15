Украина привлекла только три из 12 бригад для наступления на юго-востоке — польский аналитик 15 июня, 11:53 Украинский военнослужащий в районе Нескучного (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Военный аналитик из Польши Конрад Музыка, который внимательно следит за ходом полномасштабной войны, заявил, что сейчас Украина задействовала на поле боя только три из 12 бригад во время наступательной операции. Их заметили на юго-востоке.



Об этом Музыка заявил Reuters.

Как пишет агентство, после недели тяжелых боев «настоящие испытания контрнаступления» для Киева еще впереди, поскольку между украинскими войсками и главной линией обороны РФ есть определенное расстояние, а основная часть украинских сил до сих пор в состоянии готовности.



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Обычно бригада насчитывает не менее 3500−4000 военных. В Украине говорили о сформированных восьми штурмовых бригадах, в которые вошли 40 тысяч бойцов.

Журналисты отмечают, что контрнаступление ВСУ осложняет нехватка самолетов, в том числе и F-16, о предоставлении которых уже долго просит Киев. Также Музыка подсчитал, что Украина могла потерять до 15% своих боевых машин пехоты Bradley и несколько процентов от количества своих Leopard. Однако допускает, что украинские военные могли восстановить некоторые из этих машин, направив их на ремонт.

В четверг утром, 15 июня, в Генштабе сообщили, что ВСУ наступают на Бердянском и Бахмутском направлениях и имели успех во время штурмовых действий на последнем.

До этого замминистра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупанты плотно заминировали поля перед украинским контрнаступлением и оказывают активное сопротивление, но несмотря на это защитники уверенно продвигаются вперед.

12 июня Маляр сообщала, что ВСУ во время наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов (Лобковое; Левадное; Новодаровка Запорожской области, Нескучное; Сторожевое; Макаровка; Благодатное в Донецкой области)

