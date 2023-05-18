CNN: Контрнаступление ВСУ покрыто туманом. Может, именно в этом и заключался план 18 мая, 20:54 Где именно начнется активная фаза контрнаступления, до сих пор неизвестно (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Ожидание контрдействий Украины на фронте продолжается, тем временем проявились поразительные отличия того, как функционируют военные машины Киева и Москвы, говорится в статье на сайте CNN. У украинцев есть достаточно терпения хранить свой план в тайне, чтобы методично его выполнять. В то же время россияне демонстрируют хаотичность.



В течение последнего месяца признаки подготовительных операций нарастали, но официально контрнаступление Украины еще не началось, напоминают американские журналисты.

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«Объявление старта — полностью в руках президента Украины Владимира Зеленского. Провозгласить, что операция началась — и часы немедленно начнут тикать в ожидании первых результатов. Сказать, что наступления еще не было — и рост потерь России будут подавать только как часть обострения на передовой. В течение последнего месяца запутанные комментарии Зеленского о том, что „первые важные шаги“ операции „произойдут вскоре“ или потребуется „немного больше времени“, дублируют первоначальное обещание Киева не объявлять о начале», — пишет CNN.

Многое из происходящего не освещается публично, так что цель всей этой путаницы, очевидно, заключается в том, чтобы вывести Москву из равновесия, пришли к выводу журналисты.

И, похоже, тактика действует. Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин почти неделю общался сам с собой в соцсетях, предупреждая о крахе фронта из-за отсутствия боеприпасов. Взрыв эмоций мало сказался на положении российских сил в Бахмуте, зато показал «сейсмические различия» в том, как функционируют военные машины России и Украины, отмечает американское медиа.

«Киеву пока удается держать в тайне свои намерения, подготовку и возможные фальстарты. Похоже, что у украинцев хватает терпения и способности хранить свой план в тайне, чтобы методично его выполнять. Зато Москва в полной мере демонстрировала свою нефункциональность. Это будет жизненно важно в ближайшие недели: в РФ, похоже, очень плохо и публично реагируют на дурные вести», — говорится в материале.

Туман, который напускают украинцы, предназначен для дезинформирования врага; хаотичные сообщения с фронта российских военкоров свидетельствуют скорее о низком боевом духе, отмечает CNN.

В ближайшие дни и недели загадок вокруг направления украинского наступления меньше не станет, прогнозирует сайт. Оккупированная часть Херсонщины по-прежнему выглядит уязвимой для мощного десанта через реку Днепр; россияне в Бахмуте все еще рискуют попасть в окружение. Между этими двумя флангами огромный фронт оккупированного Россией Запорожской области также может стать местом быстрого продвижения через российские укрепления лучше оснащенной и обученной украинской армии.

«Москва не может позволить себе проиграть ни на одном из этих трех фронтов. Однако она может быть вынуждена сделать выбор, определить приоритеты — и с этим выбором возникнет первый риск более масштабного стратегического поражения Путина», — указано в статье.

Авторы напоминают о главном принципе военной кампании Киева: святость жизни украинцев. Там тяжело воспринимают сообщения о потерях на фронте, хоть их и значительно меньше, чем у противника.

«Фронтальное наступление на ослабленные позиции РФ, где цепочки поставок, командование и моральный дух, вероятно, слабы, можно запустить в любой момент. Но дополнительные недели путаницы, чрезмерного напряжения и публичной самокритики россиян наверняка уменьшат конечную цену человеческих жизней для Украины. В то время, когда сообщения из Москвы могут предвещать признаки внутренних расколов, действия Киева свидетельствуют о понимании цели и решимости», — резюмирует CNN.