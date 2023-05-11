Силы обороны должны будут обойти ЗАЭС во время контрнаступления — глава Энергоатома

11 мая, 19:04
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Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Защитники Украины понимают, что во время контрнаступления должны будуть обойти захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС, чтобы станция не пострадала. Об этом заявил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин в интервью CNN.

«Они несут ответственность за сохранение целостности [ЗАЭС], даже если она будет захвачена россиянами. Все наши военные это прекрасно понимают», — сказал он.

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По мнению Котина, Украина может освободить ЗАЭС, перерезав линии снабжения объекта.

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«Нужно просто прекратить сообщение между Запорожской АЭС и Крымом. Нужно освободить Мелитополь… Они [российские оккупанты] будут окружены украинскими войсками, и единственная дорога, ведущая в Крым, будет контролироваться нами. Это означает, что у них будет только два варианта: либо сдаться, либо просто уйти оттуда», — добавил глава Энергоатома.

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Котин также сообщил, что последние десять дней россияне вывозили людей из захваченного Энергодара и также могут «эвакуировать» со станции часть персонала. Он напомнил, что для эксплуатации ЗАЭС нужно по меньшей мере пять ротационных смен персонала.

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Британская газета The Times ранее утверждала, что защитники Украины пытались вернуть контроль над Запорожской АЭС в октябре 2022 года.

Инфографика: NV

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе — Запорожскую АЭС — после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область НАЭК Энергоатом Мелитополь Запорожская АЭС Энергодар ЗАЭС Оккупированные территории Контрнаступление Война России против Украины Временно оккупированные территории силы обороны

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