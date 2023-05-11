Силы обороны должны будут обойти ЗАЭС во время контрнаступления — глава Энергоатома 11 мая, 19:04 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Защитники Украины понимают, что во время контрнаступления должны будуть обойти захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС, чтобы станция не пострадала. Об этом заявил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин в интервью CNN.

«Они несут ответственность за сохранение целостности [ЗАЭС], даже если она будет захвачена россиянами. Все наши военные это прекрасно понимают», — сказал он.



По мнению Котина, Украина может освободить ЗАЭС, перерезав линии снабжения объекта.

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«Нужно просто прекратить сообщение между Запорожской АЭС и Крымом. Нужно освободить Мелитополь… Они [российские оккупанты] будут окружены украинскими войсками, и единственная дорога, ведущая в Крым, будет контролироваться нами. Это означает, что у них будет только два варианта: либо сдаться, либо просто уйти оттуда», — добавил глава Энергоатома.

Котин также сообщил, что последние десять дней россияне вывозили людей из захваченного Энергодара и также могут «эвакуировать» со станции часть персонала. Он напомнил, что для эксплуатации ЗАЭС нужно по меньшей мере пять ротационных смен персонала.

Британская газета The Times ранее утверждала, что защитники Украины пытались вернуть контроль над Запорожской АЭС в октябре 2022 года.

Инфографика: NV

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе — Запорожскую АЭС — после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.