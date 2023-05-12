Украинские силы начали «формировать» операции для контрнаступления — CNN 12 мая, 07:20 Украинские военные (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинские силы начали «формировать» операции для контрнаступления, сообщили CNN высокопоставленный военный чиновник США и высокопоставленный западный чиновник.

«Формирование включает нанесение ударов по таким целям, как склады оружия, командные центры, бронетанковые и артиллерийские системы, чтобы подготовить поле боя для наступающих сил. Это стандартная тактика, применяемая перед крупными комбинированными операциями», — сказано в сообщении.

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По словам высокопоставленного американского военного чиновника, эти операции по формированию поля боя могут продолжаться в течение многих дней до начала основной части запланированного украинского наступления.

Формирование операций также может быть направлено на то, чтобы запутать противника.

CNN сообщает, что прошлым летом в Харьковськой области было очень мало способов смягчения; это было молниеносное наземное наступление. В основном формирование происходило в Херсоне, путем дальних атак на мосты, склады боеприпасов и командные центры. Большинство из них было выполнено с помощью HIMARS. Было несколько авиаударов.