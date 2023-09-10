«Враг немного проспал». ВСУ зашли в часть Опытного под Авдеевкой 10 сентября, 16:27 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Начальник Авдеевской городской военной администрации (ГВА) Виталий Барабаш сообщил, что украинским военным удалось провести успешную операцию к югу от Авдеевки и зайти в село Опытное.

Об этом он сообщил во время национального телемарафона в воскресенье, 10 сентября.

По словам Барабаша, ВСУ имеют существенный успех, ведь «враг немного проспал это южное направление». Он добавил, что российские оккупанты «не ждали оттуда (наступления — ред.)».

Видео дня

«Двое суток назад, когда российские военные штурмовали позиции на севере города и были на этом сконцентрированы, (наши — ред.) ребята провели молниеносную операцию (с юга от города — ред.), заняли часть Опытного, закрепились. Сейчас идут бои в самом населенном пункте», — сказал Барабаш.

Начальник Авдеевской ГВА надеется, что в ближайшее время Опытное «будет полностью под контролем Украины».

Как сообщал Генштаб в утренней сводке в воскресенье, 10 сентября, на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях ВСУ продолжают удерживать инициативу: сдерживают врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают оккупированные территории.