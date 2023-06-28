ВСУ удалось перехватить стратегическую инициативу, украинские силы продвигаются — Залужный 28 июня, 22:05 Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинским силам удалось перехватить стратегическую инициативу на фронте.

В Telegram Залужный сообщил, что провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Залужный и Милли обсудили ситуацию на фронте.

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«Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, есть продвижение», — сообщил Залужный генералу Милли.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что российские войска оказывают мощное сопротивление, в то же время несут большие потери.

Кроме того, враг пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности, добавил он.

Также Залужный рассказал об актуальных потребностях украинских военных в вооружении, боеприпасах и средствах разминирования и поблагодарил генерала Милли за пакет военной помощи, о котором США объявили накануне.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».