На Бахмутском направлении Силы обороны отбили ряд территорий, продолжаются штурмы — Сырский 5 июля, 17:05 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

По состоянию на 5 июля украинские военнослужащие продолжают штурм российских позиций. У Сил обороны есть успехи.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

В своем Telegram-канале он опубликовал видео с одним из штурмов вражеских позиций на Бахмутском направлении.

Видео дня

«Штурмовые части 10-й бригады Эдельвейс штурмуют позиции русских на северных подступах к Бахмуту. Был захвачен ряд территорий и уничтожено значительное количество живой силы противника», — заявил он.

На опубликованных кадрах видно, как украинские военнослужащие наносят точечные удары по позициям оккупантов.

5 июля спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что Силы обороны в ходе наступления имеют успех в районе Клещиевки на Бахмутском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах. Продолжаются тяжелые бои.

4 июля в ВСУ заявили, что на Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение в глубину обороны россиян — до двух километров. Силы обороны продвигаются на юге и по южному флангу вокруг Бахмута.

Минобороны Украины сообщало об освобождении девяти населенных пунктов на юге и востоке в июне. Также Силы обороны подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.