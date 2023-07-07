С начала контрнаступления ВСУ в России существенно возросли потери среди офицеров — СМИ 7 июля, 21:35 Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За первый месяц контрнаступательных действий ВСУ журналистам удалось установить имена 553 погибших на территории Украины российских оккупантов. Среди них по меньшей мере один генерал, два полковника и три подполковника и 12 офицеров.

Об этом сообщает BBC.

В общей сложности журналистам уже удалось установить имена 27 423 российских военных, погибших на войне в Украине. Среди них по меньшей мере 240 человек, включая несколько высокопоставленных офицеров, погибших, пытаясь отразить контрнаступление Вооруженных сил Украины.

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Как отмечается, в период с 4 июня по 7 июля СМИ установили гибель 553 человек, однако у 313 из них не указана дата гибели.

Кроме того, с началом контрнаступления ВСУ также фиксируется существенный рост потерь среди российских офицеров — особенно старшего звена.

С 4 июня на территории Украины погиб по меньшей мере один генерал, два полковника и три подполковника российских Вооруженных сил, а также еще 12 офицеров.

Отмечается, что в это число не входят 13 военных летчиков, погибших во время попытки мятежа главаря ЧВК «Вагнера» в России в конце июня.

Последний раз такие существенные потери старшие офицеры российской армии несли только в самые первые месяцы вторжения в Украину.

Однако издание подчеркивает, что реальные потери российской стороны могут быть значительно больше. Ведь речь идет только о данных, которые журналистам удается найти и проверить по открытым источникам: сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников погибших в соцсетях и информация из ряда кладбищ.

«Установленная нами цифра погибших при отражении контрнаступления ВСУ — это минимальная оценка российских потерь. В это число вошли только те, у кого в некрологах упомянуты соответствующие обстоятельства гибели, или те, чьи даты смерти совпадают с датами проведения контрнаступления», — добавили в ВВС.

5 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что потери оккупационной армии РФ во время контрнаступления ВСУ часто в восемь-десять раз превышают потери украинской армии.