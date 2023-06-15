72-ю бригаду РФ уничтожили, на очереди — 57-я. Как продвигается Третья штурмовая бригада вокруг Бахмута — интервью NV 15 июня, 20:31 NV Премиум Тренировка бойцов Третьей штурмовой бригады (Фото:t.me/ab3army)

Командующий Сухопутных войск Александр Сырский заявил, что Силы обороны продолжают движение и уничтожают технику россиян на бахмутском направлении.

Вражеские позиции там атакуют в частности бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Командир второго штурмового батальона этой бригады Дмитрий Кухарчук рассказал в интервью Radio NV, как продолжается продвижение бойцов вокруг Бахмута.

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— Насколько интенсивны столкновения, которые происходят сейчас на бахмутском фронте? Их можно сравнить с таврийским украинским наступлением?

— Мы начали контрнаступательные действия еще в начале прошлого месяца. Сначала мы рассекли передний край 72-й бригады Вооруженных сил Российской Федерации, которые были усилены штурмовыми отрядами [ЧВК] Вагнер.

В начале этого месяца, уже после того, как мы закончили с 72-й бригадой (они очень далеко [отошли]), мы рассекли уже передний край 57-й бригады. «Вагнеров» уже нет, есть отряды, которые усиливают штурмовые отряды МО РФ, — Шторм Z. Тактика действий у них такая же, не отличается от вагнеровской. Это просто несчастные, обездоленные люди, которых набрали в тюрьмах и под дулом автомата заставили идти вперед.

Если же говорить о тяжести, то на самом деле трудно, поскольку враг уже давно занимал там позиции, у них была возможность закрепиться на них. Мы хотели начать гораздо раньше, но этому не способствовали погодные условия. Как только погодные условия начали способствовать, мы это и начали. Далее потихоньку продвигаемся вперед.

Об украинском контрнаступлении. Это первая, передовая часть была украинского контрнаступления. Сейчас контрнаступление происходит на нескольких направлениях.

Говорить о том, где будет основное направление удара… На самом деле я не знаю. А если бы даже знал, не сказал бы. Это логично — не говорить о таких вещах.

Поэтому я, например, не удивлюсь, если основное направление удара будет не у нас, не на таврийском направлении, а вообще где-то на другом. Но об этом сейчас абсолютно никто не знает, наверное, кроме высшего руководства государства.

Фото: NV

Фото: NV

— Я скорее говорю о том, что, если сравнивать интенсивность на таврийском направлении с бахмутским, создается впечатление, что сейчас те продвижения, которые были достижениями и Третьей штурмовой, и вашего батальона, несколько приостановились. Или это обманчивое впечатление?