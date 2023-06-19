ВСУ имеют успех на Таврическом направлении, потери врага убитыми и ранеными составили более чем две роты — Тарнавский

19 июня, 14:55
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Тарнавский заявил, что ВСУ имеют успех на Таврическом направлении (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Тарнавский заявил, что ВСУ имеют успех на Таврическом направлении (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

На Таврическом направлении есть успехи Сил обороны и заметны продвижения вследствие успешных штурмовых действий, сообщил командующий оперативной группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в понедельник, 19 июня.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1298 огневых задач», — говорится в его сообщении в Telegram.

По его словам, за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более чем две роты. Уничтожено и повреждено 47 единиц военной техники противника.

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В частности:

  • три танка,
  • девять единиц БМП,
  • два БПЛА Орлан-10,
  • два БпЛА Zala,
  • БпЛА Supercam,
  • четыре самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация,
  • БМ-21 Град,
  • две гаубицы 2А65 Мста-Б,
  • две гаубицы 2С19 Мста-С,
  • зенитный ракетный комплекс С-300, зенитный ракетный комплекс Бук,
  • РЭБ Поле-21.

Также было уничтожено шесть мест хранения боеприпасов врага.

Инфографика: NV

Контрнаступление Украины: последние новости

19 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские военные освободили село Пятихатки в Запорожской области.

Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСУВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов:

  • Новодаровка,
  • Левадное,
  • Сторожевое,
  • Макаровка,
  • Благодатное,
  • Лобковое,
  • Нескучное.

15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Александр Тарнавский

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