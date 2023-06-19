ВСУ имеют успех на Таврическом направлении, потери врага убитыми и ранеными составили более чем две роты — Тарнавский 19 июня, 14:55 Тарнавский заявил, что ВСУ имеют успех на Таврическом направлении (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

На Таврическом направлении есть успехи Сил обороны и заметны продвижения вследствие успешных штурмовых действий, сообщил командующий оперативной группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в понедельник, 19 июня.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1298 огневых задач», — говорится в его сообщении в Telegram.

По его словам, за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более чем две роты. Уничтожено и повреждено 47 единиц военной техники противника.

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В частности:

три танка,

девять единиц БМП,

два БПЛА Орлан-10,

два БпЛА Zala,

БпЛА Supercam,

четыре самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация,

БМ-21 Град,

две гаубицы 2А65 Мста-Б,

две гаубицы 2С19 Мста-С,

зенитный ракетный комплекс С-300, зенитный ракетный комплекс Бук,

РЭБ Поле-21.

Также было уничтожено шесть мест хранения боеприпасов врага.

Инфографика: NV

Контрнаступление Украины: последние новости

19 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские военные освободили село Пятихатки в Запорожской области.

Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСУВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов:

Новодаровка,

Левадное,

Сторожевое,

Макаровка,

Благодатное,

Лобковое,

Нескучное.

15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.