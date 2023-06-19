ВСУ имеют успех на Таврическом направлении, потери врага убитыми и ранеными составили более чем две роты — Тарнавский
Тарнавский заявил, что ВСУ имеют успех на Таврическом направлении (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)
На Таврическом направлении есть успехи Сил обороны и заметны продвижения вследствие успешных штурмовых действий, сообщил командующий оперативной группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в понедельник, 19 июня.
«Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1298 огневых задач», — говорится в его сообщении в Telegram.
По его словам, за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более чем две роты. Уничтожено и повреждено 47 единиц военной техники противника.
В частности:
- три танка,
- девять единиц БМП,
- два БПЛА Орлан-10,
- два БпЛА Zala,
- БпЛА Supercam,
- четыре самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация,
- БМ-21 Град,
- две гаубицы 2А65 Мста-Б,
- две гаубицы 2С19 Мста-С,
- зенитный ракетный комплекс С-300, зенитный ракетный комплекс Бук,
- РЭБ Поле-21.
Также было уничтожено шесть мест хранения боеприпасов врага.
Контрнаступление Украины: последние новости
19 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские военные освободили село Пятихатки в Запорожской области.
Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСУВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов:
- Новодаровка,
- Левадное,
- Сторожевое,
- Макаровка,
- Благодатное,
- Лобковое,
- Нескучное.
15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.