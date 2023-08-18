На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили 20 единиц техники и три склада оккупантов — Тарнавский

18 августа, 22:47
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Командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил об успехах Сил обороны на Таврическом направлении за минувшие сутки (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

Командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил об успехах Сил обороны на Таврическом направлении за минувшие сутки (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о результатах работы Сил обороны за минувшие сутки.

«Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1402 огневых задачи», — сообщил Тарнавский в своем Telegram.

Бригадный генерал добавил, что последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 234 человека (погибшие — 64, раненые — 168, пленные — семь).

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Командующий ОСГВ Таврия отметил, что Силы обороны уничтожили 20 единиц военной техники противника:

  • один ударный вертолет Ка-52;
  • один танк;
  • шесть артиллерийских систем и минометов;
  • один БПЛА;
  • шесть единиц автомобильной и пять специальной техники.
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Тарнавский резюмировал, что украинские военные уничтожили три склада боеприпасов врага.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV

По данным Генштаба ВСУ, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 256 тысяч военных.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Война России против Украины Александр Тарнавский силы обороны

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