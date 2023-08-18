На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили 20 единиц техники и три склада оккупантов — Тарнавский 18 августа, 22:47 Командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил об успехах Сил обороны на Таврическом направлении за минувшие сутки (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о результатах работы Сил обороны за минувшие сутки.

«Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1402 огневых задачи», — сообщил Тарнавский в своем Telegram.

Бригадный генерал добавил, что последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 234 человека (погибшие — 64, раненые — 168, пленные — семь).

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Командующий ОСГВ Таврия отметил, что Силы обороны уничтожили 20 единиц военной техники противника:

один ударный вертолет Ка-52;

один танк;

шесть артиллерийских систем и минометов;

один БПЛА;

шесть единиц автомобильной и пять специальной техники.

Тарнавский резюмировал, что украинские военные уничтожили три склада боеприпасов врага.

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