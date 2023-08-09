«Цветет бавовна». На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили более 240 россиян и восемь складов оккупантов — Тарнавский
Командующий ОСУВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил об успехах Сил обороны на Таврическом направлении за минувшие сутки (Фото:facebook.com/okPivden)
Командующий оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что за минувшие сутки, 8 августа, на Таврическом направлении Силы обороны Украины продолжают продвижение и имеют успехи.
«На Таврическом направлении цветет хлопок и горят русские», — говорится в сообщении командующего в Telegram.
По словам Тарнавского, артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1545 огневых задач.
Бригадный генерал добавил, что за последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 244 человека, среди которых:
- погибшие — 93;
- раненые — 150;
- пленные — 1.
Тарнавский сообщил, что Силы обороны уничтожили 18 единиц военной техники противника:
- 3 танка;
- 6 боевых бронированных машин (ББМ);
- 3 артиллерийских системы и минометы;
- 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО);
- 1 БпЛА;
- 3 единицы автомобильной техники.
«Также было уничтожено 8 складов боеприпасов врага и один пункт управления/командно-наблюдательный пункт», — резюмировал бригадный генерал.
Как сообщал Генштаб ВСУ, в Украине за минувшие сутки, 8 августа, ликвидировали 820 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 251 тысячу военных.