«Цветет бавовна». На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили более 240 россиян и восемь складов оккупантов — Тарнавский 9 августа, 15:31 Командующий ОСУВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил об успехах Сил обороны на Таврическом направлении за минувшие сутки (Фото:facebook.com/okPivden)

Командующий оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что за минувшие сутки, 8 августа, на Таврическом направлении Силы обороны Украины продолжают продвижение и имеют успехи.

«На Таврическом направлении цветет хлопок и горят русские», — говорится в сообщении командующего в Telegram.

По словам Тарнавского, артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1545 огневых задач.

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Бригадный генерал добавил, что за последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 244 человека, среди которых:

погибшие — 93;

раненые — 150;

пленные — 1.

Тарнавский сообщил, что Силы обороны уничтожили 18 единиц военной техники противника:

3 танка;

6 боевых бронированных машин ( ББМ);

ББМ); 3 артиллерийских системы и минометы;

2 реактивные системы залпового огня ( РСЗО);

РСЗО); 1 БпЛА;

3 единицы автомобильной техники.

«Также было уничтожено 8 складов боеприпасов врага и один пункт управления/командно-наблюдательный пункт», — резюмировал бригадный генерал.

Как сообщал Генштаб ВСУ, в Украине за минувшие сутки, 8 августа, ликвидировали 820 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 251 тысячу военных.

