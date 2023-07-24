ВСУ уничтожили почти две роты россиян и три склада с боеприпасами на Таврическом направлении — Тарнавский

24 июля, 20:42
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За сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты (Фото:Шеннон Стэплтон/Рейтер)

За сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты (Фото:Шеннон Стэплтон/Рейтер)

Украинские Силы обороны продолжают обезвреживать российских оккупантов на Таврическом направлении. ВСУ уничтожили почти две роты врага и три склада боеприпасов.

Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

Он отметил, что за сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.

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Тарнавский отметил, что Силы обороны Украины ликвидировали 20 единиц военной техники врага.

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По его данным, украинские военные уничтожили:

  • один танк,
  • пять ББМ,
  • четыре гаубицы 2А65 Мста-Б,
  • две пушки 2А36 Гиацинт-Б,
  • БПЛА Supercam,
  • БПЛА Орлан-30,
  • автомобильная техника.

Кроме того, были ликвидированы три склада боеприпасов оккупантов.

21 июля Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении Силы обороны Украины продолжают выбивать захватчиков. За сутки украинские воины уничтожили почти две роты личного состава и семь складов боеприпасов армии страны-агрессора РФ.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Война России против Украины российские потери Александр Тарнавский силы обороны

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