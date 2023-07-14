Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили более роты и 33 единицы техники оккупантов 14 июля, 23:15 Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага, его технику и склады с боеприпасами на Таврическом направлении (Фото:facebook.com/okPivden)

На Таврическом направлении Силы обороны Украины продолжают выбивать захватчиков. За минувшие сутки украинские воины уничтожили более роты личного состава и девять складов боеприпасов армии страны-агрессора РФ.

Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

«Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1177 огневых задач», — сообщил бригадный генерал.

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Командующий ОСУВ Таврия добавил, что враг потерял более роты личного состава убитыми и ранеными.

Было уничтожено 33 единицы военной техники врага:

две боевые бронированные машины ( ББМ);

ББМ); две гаубицы Мста-Б;

три гаубицы Д-30;

БПЛА — Zala ( 2 единицы), Орлан-10 ( 1 ед.), Мерлин ( 1 ед.);

2 единицы), Орлан-10 1 ед.), Мерлин 1 ед.); самоходная артиллерийская установка 2С7 Пион;

зенитный ракетный комплекс Стрела;

РЭБ Поле-21;

автомобильная техника.

«Также было уничтожено 9 складов боеприпасов врага», — резюмировал Тарнавский.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за минувшие сутки было ликвидировано 550 российских оккупантов. Общее количество потерь РФ с начала полномасштабного вторжения превысило 236 тысяч российских военнослужащих.