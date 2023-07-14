Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили более роты и 33 единицы техники оккупантов

14 июля, 23:15
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Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага, его технику и склады с боеприпасами на Таврическом направлении (Фото:facebook.com/okPivden)

Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага, его технику и склады с боеприпасами на Таврическом направлении (Фото:facebook.com/okPivden)

На Таврическом направлении Силы обороны Украины продолжают выбивать захватчиков. За минувшие сутки украинские воины уничтожили более роты личного состава и девять складов боеприпасов армии страны-агрессора РФ.

Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

«Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1177 огневых задач», — сообщил бригадный генерал.

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Командующий ОСУВ Таврия добавил, что враг потерял более роты личного состава убитыми и ранеными.

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Было уничтожено 33 единицы военной техники врага:

  • две боевые бронированные машины (ББМ);
  • две гаубицы Мста-Б;
  • три гаубицы Д-30;
  • БПЛА — Zala (2 единицы), Орлан-10 (1 ед.), Мерлин (1 ед.);
  • самоходная артиллерийская установка 2С7 Пион;
  • зенитный ракетный комплекс Стрела;
  • РЭБ Поле-21;
  • автомобильная техника.

«Также было уничтожено 9 складов боеприпасов врага», — резюмировал Тарнавский.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за минувшие сутки было ликвидировано 550 российских оккупантов. Общее количество потерь РФ с начала полномасштабного вторжения превысило 236 тысяч российских военнослужащих.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Александр Тарнавский

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