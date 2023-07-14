Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили более роты и 33 единицы техники оккупантов
Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага, его технику и склады с боеприпасами на Таврическом направлении (Фото:facebook.com/okPivden)
На Таврическом направлении Силы обороны Украины продолжают выбивать захватчиков. За минувшие сутки украинские воины уничтожили более роты личного состава и девять складов боеприпасов армии страны-агрессора РФ.
Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.
«Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1177 огневых задач», — сообщил бригадный генерал.
Командующий ОСУВ Таврия добавил, что враг потерял более роты личного состава убитыми и ранеными.
Было уничтожено 33 единицы военной техники врага:
- две боевые бронированные машины (ББМ);
- две гаубицы Мста-Б;
- три гаубицы Д-30;
- БПЛА — Zala (2 единицы), Орлан-10 (1 ед.), Мерлин (1 ед.);
- самоходная артиллерийская установка 2С7 Пион;
- зенитный ракетный комплекс Стрела;
- РЭБ Поле-21;
- автомобильная техника.
«Также было уничтожено 9 складов боеприпасов врага», — резюмировал Тарнавский.
Как сообщает Генштаб ВСУ, за минувшие сутки было ликвидировано 550 российских оккупантов. Общее количество потерь РФ с начала полномасштабного вторжения превысило 236 тысяч российских военнослужащих.