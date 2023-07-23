На Таврическом направлении оккупанты потеряли две роты и семь складов с боеприпасами — Тарнавский 23 июля, 23:11 Командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о новых успехах Сил обороны на Таврическом направлении (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

На Таврическом направлении Силы обороны Украины продолжают выбивать захватчиков. За минувшие сутки украинские воины уничтожили почти две роты личного состава и семь складов боеприпасов армии страны-агрессора РФ.

Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

«Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1211 огневых задач», — заявил бригадный генерал.

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Командующий ОСГВ Таврия добавил, что враг потерял почти две роты личного состава убитыми и ранеными.

Было уничтожено 30 единиц военной техники врага:

танк;

семь боевых бронированных машин ( ББМ);

ББМ); 12 артиллерийских систем и минометов;

автомобильная техника.

«Также было уничтожено 7 складов боеприпасов врага», — резюмировал бригадный генерал Тарнавский.

Как ранее сообщал Генштаб, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 630 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 241 тысячу военных.

