На Таврическом направлении оккупанты потеряли две роты и семь складов с боеприпасами — Тарнавский

23 июля, 23:11
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Командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о новых успехах Сил обороны на Таврическом направлении (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о новых успехах Сил обороны на Таврическом направлении (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

На Таврическом направлении Силы обороны Украины продолжают выбивать захватчиков. За минувшие сутки украинские воины уничтожили почти две роты личного состава и семь складов боеприпасов армии страны-агрессора РФ.

Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

«Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1211 огневых задач», — заявил бригадный генерал.

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Командующий ОСГВ Таврия добавил, что враг потерял почти две роты личного состава убитыми и ранеными.

Было уничтожено 30 единиц военной техники врага:

  • танк;
  • семь боевых бронированных машин (ББМ);
  • 12 артиллерийских систем и минометов;
  • автомобильная техника.

«Также было уничтожено 7 складов боеприпасов врага», — резюмировал бригадный генерал Тарнавский.

Как ранее сообщал Генштаб, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 630 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 241 тысячу военных.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины Александр Тарнавский

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