«Работа продолжается». На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили 22 единицы техники и шесть складов оккупантов — Тарнавский
Командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о новых успехах Сил обороны на Таврическом направлении (Фото:facebook.com/okPivden)
За минувшие сутки, 2 августа, Силы обороны Украины на Таврическом направлении уничтожили 22 единицы техники и шесть складов российских оккупантов.
Об этом сообщил командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.
«Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1436 огневых задач», — сообщил Тарнавский.
По словам бригадного генерала, украинские защитники уничтожили 22 единицы военной техники россиян:
- 1 танк;
- 9 боевых бронированных машин (ББМ);
- 4 единицы артиллерийских систем и минометов;
- 1 станковый гранатомет;
- 3 БпЛА;
- 4 единицы автомобильной техники.
«Также было уничтожено 6 складов боеприпасов противника», — резюмировал в своем сообщении Тарнавский.
Как сообщает Генштаб ВСУ, за минувшие сутки в Украине было ликвидировано 620 российских оккупантов. Общая численность потерь армии-агрессора РФ составляет почти 248 тысяч российских военнослужащих.