«Работа продолжается». На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили 22 единицы техники и шесть складов оккупантов — Тарнавский 3 августа, 15:27 Командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о новых успехах Сил обороны на Таврическом направлении (Фото:facebook.com/okPivden)

За минувшие сутки, 2 августа, Силы обороны Украины на Таврическом направлении уничтожили 22 единицы техники и шесть складов российских оккупантов.

Об этом сообщил командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

«Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1436 огневых задач», — сообщил Тарнавский.

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По словам бригадного генерала, украинские защитники уничтожили 22 единицы военной техники россиян:

1 танк;

9 боевых бронированных машин ( ББМ);

ББМ); 4 единицы артиллерийских систем и минометов;

1 станковый гранатомет;

3 БпЛА;

4 единицы автомобильной техники.

«Также было уничтожено 6 складов боеприпасов противника», — резюмировал в своем сообщении Тарнавский.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за минувшие сутки в Украине было ликвидировано 620 российских оккупантов. Общая численность потерь армии-агрессора РФ составляет почти 248 тысяч российских военнослужащих.

