На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили до двух рот оккупантов и три склада с топливом и техникой — Тарнавский 26 июля, 22:04 На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили до двух рот оккупантов и три склада с техникой и горюче-смазочными материалами (Фото:facebook.com/okPivden)

На Таврическом направлении Силы обороны Украины продолжают выбивать захватчиков. За минувшие сутки украинские воины уничтожили почти две роты личного состава и три склада с топливом и техникой армии страны-агрессора РФ.

Об этом в среду, 26 июля, сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

«На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага и имеют определенный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — заявил бригадный генерал.

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Командующий ОСГВ Таврия добавил, что враг потерял убитыми и ранеными почти две роты личного состава.

Было уничтожено 13 единиц военной техники врага, среди которых:

вертолет Ка-52;

РЭБ Борисоглебск;

БпЛА Орлан-10.

«Также было уничтожено 3 склада врага с вооружением и военной техникой и горюче-смазочными материалами», — резюмировал бригадный генерал Тарнавский.



Как сообщает Генштаб, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 243 тысячи военных.

