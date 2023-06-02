Милли рассказал, какая техника сыграет ключевую роль в будущем контрнаступлении Украины

2 июня, 09:24
Поделиться:
Марк Милли (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Марк Милли (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил важность современных боевых танков для Украины, особенно учитывая предстоящее контрнаступление. Они, по его словам, обеспечат огневую мощь и сыграют решающую роль.

Об этом сообщает CNN.

«Танки очень важны как для обороны, так и для наступления. Модернизированные современные танки, обучение на них, умение их использовать будут фундаментальными для успеха Украины», — сказал Милли.

Видео дня

Он спрогнозировал, что в ходе контрнаступления танки будут действовать в связке с артиллерией и пехотой. Генерал также предположил, что атаковать укрепленные позиции россиян украинцы будут, используя навыки, полученные во время учений в Германии, которые организовали США.

Читайте также:
Александр Коваленко
Александр Коваленко
РФ нечем крыть. В чем преимущества и недостатки танков Abrams

«Если вспомнить Вторую мировую войну, то некоторые из крупнейших бронетанковых битв, которые когда-либо велись в истории, происходили преимущественно на территории Украины», — сказал он.

Примерно 400 украинских военнослужащих недавно начали обучение на танках M1A1 Abrams американского производства. Ожидается, что тренировки продлятся около 12 недель. Около половины военнослужащих учатся управлять танками, а другая половина — обслуживать сложную западную технику.

США обязались предоставить Украине в целом 31 танк Abrams. Другие страны уже отправили танки Challenger 2 британского производства и танки Leopard 2 немецкого производства.

Инфографика: NV
Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Контрнаступление Марк Милли танк Abrams

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X