Бахмутское направление: Силы обороны продолжают движение и уничтожают технику россиян — Сырский

15 июня, 13:30
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Силы обороны продолжают движение на Бахмутском направлении (Фото:t.me/osirskiy)

Силы обороны продолжают движение на Бахмутском направлении (Фото:t.me/osirskiy)

Силы обороны продолжают движение и уничтожают технику россиян на Бахмутском направлении, заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

По его словам, враг постоянно теряет живую силу и броню.

«Наши воины работают над выполнением поставленных задач», — говорится в сообщении Сырского в Telegram.

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Генштаб сообщал, что украинские военные продолжают наступление на Бердянском и Бахмутском направлениях. Там, где продолжается оборона, Украина не потеряла ни одной позиции.

Видео дня

На Таврическом направлении Силы обороны продолжают движение вперед, за последние сутки потери россиян убитыми и ранеными составляют более четырех рот.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Бахмут Александр Сырский Война России против Украины

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