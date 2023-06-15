Бахмутское направление: Силы обороны продолжают движение и уничтожают технику россиян — Сырский 15 июня, 13:30 Силы обороны продолжают движение на Бахмутском направлении (Фото:t.me/osirskiy)

Силы обороны продолжают движение и уничтожают технику россиян на Бахмутском направлении, заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

По его словам, враг постоянно теряет живую силу и броню.

«Наши воины работают над выполнением поставленных задач», — говорится в сообщении Сырского в Telegram.

Генштаб сообщал, что украинские военные продолжают наступление на Бердянском и Бахмутском направлениях. Там, где продолжается оборона, Украина не потеряла ни одной позиции.

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На Таврическом направлении Силы обороны продолжают движение вперед, за последние сутки потери россиян убитыми и ранеными составляют более четырех рот.