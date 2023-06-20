«Продолжаем движение вперед». Сырский показал ночную работу снайперов на Бахмутском направлении — видео 20 июня, 19:51 Украинские снайперы уничтожают оккупантов (Фото:https://t.me/osirskiy/117)

Во вторник, 20 июня, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский показал профессиональную работу ночных снайперов Сил спецопераций на Бахмутском направлении.

Александр Сырский опубликовал соответствующее видео в Telegram. На кадрах защитники Украины метко поражают цели и уничтожают оккупантов.

По словам Сырского, ВСУ продолжают продвигаться вперед на флангах, а враг постепенно отступает со своих позиций, несмотря на попытки остановить украинских военных с помощью дополнительных резервов.

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«Живая сила врага успешно уничтожается. Профессиональная работа», — написал Сырский.

19 июня Александр Сырский опубликовал видео, на котором российский пленный рассказал об ужасной ситуации в армии РФ под Бахмутом, в частности, речь идет о больших потерях и голоде.

15 июня заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.