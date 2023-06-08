ВСУ столкнулись с сильным сопротивлением при первой попытке прорвать российскую оборону — CNN 8 июня, 19:01 Украинским войскам удалось разгромить часть российских сил на востоке (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские силы столкнулись с более сильным, чем ожидалось, сопротивлением российских войск при первой попытке прорвать российскую оборону на востоке страны, сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Один из официальных лиц США назвал потери, в том числе американских бронетранспортеров MRAP, «значительными». При этом телеканал отмечает, что украинским войскам удалось разгромить часть российских сил на востоке в районе Бахмута.

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Оба чиновника говорят, что эти потери не повлияют на более крупное запланированное украинское контрнаступление.

Официальные лица США и Запада давно ожидали, что контрнаступление займет время и подвергнет высокому риску украинский персонал и оборудование, в том числе западное оружие.

Ранее американские СМИ сообщали, что ВСУ начали контрнаступление против российских войск. Представители в ВСУ сообщили СМИ, что был совершен прорыв к оккупированной Россией территории.

3 июня интервью The Wall Street Journal президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению.

5 июня руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона заявила, что российские оккупанты морально истощены долгим ожиданием контрнаступления ВСУ.

8 июня Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя вопрос контрнаступления ВСУ, заявил, что Украина способна дать отпор войскам РФ и имеет необходимое оружие для этого.