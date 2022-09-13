«У РФ больше нет войск». Как харьковское контрнаступление запустило необратимые процессы раскола в РФ — интервью с Олегом Ждановым 13 сентября, 19:04 Эксклюзив НВ На Харьковском направлении россияне бросают технику из-за наступления ВСУ (Фото:Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine / Facebook)

Харьковское контрнаступление Вооруженных сил Украины запустило в РФ необратимые процессы раскола в окружении диктатора Владимира Путина, считает военный эксперт Олег Жданов.

И если через несколько недель Путин не раскроет какой-то мятеж среди генералов, то, по мнению эксперта, за этот же период времени генералы могут обвинить Путина в провале.

Видео дня

В интервью Радио НВ Жданов подробнее рассказал, какой эффект имеет успех ВСУ в Харьковской области.

— Многие говорили о том, что не надо Украине очень быстро побеждать, потому что это разозлит Путина или очень быстро развалит Россию. Но мы видим, что операция в Харьковской области была не то, что быстрой, а молниеносной. Может, стоит уже забыть такой бред, что Украине не стоит быстро побеждать?

— Да. Наверное, и забыли уже. Я так понимаю, что на заседании в формате Рамштайна именно об этом и говорилось. Там окончательно было определено, кто помогает и не помогает, и что помогать надо и как можно скорее. Мы показали прямую зависимость их помощи к срокам окончания войны.

Читайте также: Офис президента представил первый проект гарантий безопасности для Украины

— Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный откровенно написал о том, что мы ударили именно ракетами по Новофедоровке в Крыму. Кажется, что это табу также снято. Насколько это важный момент, по-вашему, именно то, что мы признали это?

— Помните угрозу Путина, что он будет определять красные линии? У меня такое впечатление, что у него закончился красный фломастер. И теперь уже эти красные линии никого не интересуют. Куда уж дальше разозлить Путина?

Что касается ядерного оружия, Россия получила ряд предупреждений от ведущих стран мира, что даже попытки его применить будут подавлены наиболее жестоким образом, вплоть до превентивного удара по территории РФ. Они это знают. Поэтому вероятность ее применения очень низкая на сегодняшний день.

Чем он может нас удивить? Конфронтация на фронте? У него нет сил и средств, резерва нет для того чтобы даже стабилизировать фронт, не то, что нанести контрудар хотя бы на отдельном участке оперативного направления. Он прибегает к военным преступлениям и начинает бомбить гражданскую инфраструктуру. Вот все, что он может сделать сегодня.

— Россия ударила по ТЭЦ в Харькове. В результате не было электричества и воды даже в ряде украинских областей. Мне почему-то кажется, что Путин это сделал именно для ватников — для небольшого процента населения России, по разным оценкам 5−10%, этих ультранационалистов, которые говорили, что нужно бить по критической инфраструктуре, требовали этого за позорное поражение в Харьковской области. Ватники теперь управляют Путиным? Хвост виляет собакой?

— Ничего удивительного. Сегодня Путин стал жертвой пропаганды. Он создал пропагандистскую машину, кстати, более мощную, чем государственная машина. И сегодня пропаганда руководит политикой Путина.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.