РФ усиливает дезинформацию о противодействии контрнаступлению ВСУ, Шойгу пытается успокоить провоенные круги — ISW 3 мая, 11:00 Нашивка украинского военнослужащего, участвующего в боях вблизи Бахмута, 15 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Риторика Минобороны России и информационные методички Кремля для государственных СМИ свидетельствуют, что Москва пытается отреагировать на беспокойство в связи с контрнаступлением Украины и возможный успех ВСУ.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российский военно-промышленный комплекс (ВПК) наращивает производство высокоточных ракет для ударов по Украине. Шойгу отметил государственную корпорацию Тактические ракеты как образцовое оборонное предприятие, заявив, что оно успешно начинает серийное производство ракет и планирует удвоить его текущий объем в ближайшей перспективе. Такое заявление Шойгу, как считают в ISW, согласуется с изменением риторики Министерства обороны России, которое теперь пытается выглядеть действенно на фоне предстоящего контрнаступления Украины и намерено сосредоточить ракетные удары на объектах военной инфраструктуры в тыловых районах Украины.

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Вероятно, Шойгу пытается отвергнуть все более широкие опасения и обвинения в том, что Минобороны России не способно обеспечить достаточное количество боеприпасов для российских войск. Шойгу заявил, что российский ВПК увеличил темпы производства и объемы производства боеприпасов и что российские силы в 2023 году получили их достаточно, чтобы нанести значительный ущерб украинским силам. Ранее ISW отмечал, что российское военное командование проводит перестановки в руководстве органов управления, связанных с материально-техническим обеспечением армии и формированием ее боевой силы — после того, как в конце марта командиры, выступающие против руководителя Генштаба РФ Валерия Герасимова и ядра Минобороны России частично вернули себе расположение Владимира Путина. Российские «военкоры» также начали озвучивать имена конкретных чиновников Минобороны в своих обвинениях в плохом обеспечении российских войск.

Российские ультранационалисты и провоенное сообщество пытаются представить любые российские операции как способ задержать потенциальные контрнаступательные действия Украины. Именно так аналитики ISW трактуют заявления российской стороны о том, что войска РФ якобы нанесли удар по машине, в которой находился командующий Силами территориальной обороны Украины генерал-майор Игорь Танцюра. 2 мая Евгений Пригожин заявил, что войска ЧВК Вагнера нанесли удар по украинской бронетехнике, в которой Танцюра якобы направлялся в Бахмут. Спикер Сил территориальной обороны Украины Денис Зелинский уже опроверг заявление Пригожина и заявил, что «все живы и здоровы». Однако в российском информационном пространстве эти заявления Пригожина попытались представить как информационную победу. Так, один из «военкоров» заявил, что Танцюра якобы получил приказ перебросить резервы в район Бахмута и подготовить украинские силы к проведению контратак в этом районе — вероятно, чтобы подать российский удар как важное с оперативной точки зрения событие, якобы задержавшее потенциальные будущие контрнаступательные. действия ВСУ. Аналогично российские «военкоры» пытались заверить, что удар российских оккупантов по Павлограду 1 мая якобы повлиял на критически важный украинский центр логистики и накопления сил, что должн задержать украинские контрнаступательные операции.

Также стало известно, что Кремль, вероятно, распространил новую инструкцию для российских государственных СМИ относительно того, как освещать будущее украинское контрнаступление. Если эта инструкция, о которой рассказало издание Медуза, правдива, она указывает на то, что Кремль готовит информационную почву «как для эффективной российской защиты, так и для смягчения потрясений в российском информационном пространстве в связи с возможными успехами Украины», считают аналитики Института. По информации Медузы, Кремль якобы рекомендовал государственным СМИ России «не занижать ожидания анонсированного контрнаступления Украины» и не утверждать, что Украина не готова к нему, вместо этого трактуя будущее наступление как данность. В то же время, российским СМИ предлагают сосредоточить внимание на том, в какой мере Запад помогает Украине в области безопасности.

Два источника Медузы, близкие к администрации Путина, объяснили, что у такого подхода к освещению контрнаступления " простое объяснение": «Если наступление [Украины] будет неудачным, можно будет говорить: армия [России] умело отразила превосходящую по мощности атаку. Цена этой победы сильно вырастет. Если Украина при помощи оружия из США и Европы достигнет каких-то успехов и займет территории, их потеря тоже будет объяснима: весь Запад сосредоточил огромные усилия на фронте, но его успехи — по сравнению с этими усилиями — очень скромные. То есть российская армия, в общем, тоже справилась», — передает издание суть методичек для российских пропагандистов.

В целом документ якобы свидетельствует о том, что Кремль готовится к успехам Украины — или даже ожидает их — и планирует смягчить деморализацию в российском информационном пространстве. ISW считает такой подход важной попыткой РФ адаптироваться к реалиям — в отличие от предыдущих украинских контрнаступлений в Херсонской и Харьковской области, которые повлекли за собой драматические потрясения и деморализацию как в российской армии, так и в российском информационном пространстве, к которой Кремль, вероятно, теперь стремится смягчить.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Государства-члены ООН, в том числе ключевые российские партнеры, такие как Китай, Индия и Бразилия, 26 апреля проголосовали за принятие резолюции, признающей Россию агрессором в войне в Украине. Однако само по себе голосование за эту резолюцию « вряд ли отражает более широкое мнение российских союзников» по поводу войны, считают в Институте изучения войны.



вряд ли отражает более широкое мнение российских союзников» по поводу войны, считают в Институте изучения войны. Российские войска совершили ограниченные атаки на рубеже Купянск-Сватово-Кременная.

Войска РФ добились незначительных успехов вблизи Бахмута, но не продвинулись в самом городе.

Оккупанты продолжают ограниченные наступательные операции вдоль фронта на линии Авдеевка-Донецк, а российские источники утверждают, что украинские силы проводили ограниченные и локальные контратаки в районе Авдеевки.

Украинские силы продолжают операции на островах в дельте Днепра в Херсонской области и вокруг них.

Российские чиновники продолжают вводить новые социальные льготы для ветеранов и их семей, чтобы стимулировать дальнейший призыв в ряды армии в России.

В Мелитополе была совершена атака на неназванного заместителя начальника оккупационной структуры « МВД» в Запорожской области ( вероятно, за атакой стоят украинские партизаны).

Карты боевых действий: ситуация в Бахмуте, бои на Донбассе, в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW