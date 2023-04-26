Украина получила более 98% оружия для контрнаступления — генерал Каволи 26 апреля, 21:38 Защитники Украины на линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Защитники Украины получат необходимое для контрнаступления вооружение вовремя. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи во время слушаний в Конгрессе США в среду, 26 апреля.

Каволи рассказал, что Украина и ее западные союзники вместе подсчитали, какое количество вооружения необходимо Силам обороны для контрнаступления, после чего партнеры Украины начали поставки. Генерал подчеркнул, что в Украину уже доставлено более 98% обещанных боевых машин, а также отметил «щедрость» союзников при поставках танков и бронированных боевых машин.



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«Я совершенно уверен, что мы доставили материал, в котором они нуждаются, и мы продолжим работу для поддержки их операций», — заявил он.

По словам Каволи, результаты моделирования, проведенного вместе с украинцами, предполагают, что защитники Украины «в хорошем положении» для контрнаступления.

Инфографика: NV

21 апреля на базе Рамштайн в Германии прошла 11-я встреча более 50 союзников Украины — заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что участники встречи договорились активизировать поставку Украине систем ПВО и снарядов для них.

Глава Пентагона также сообщил, что за несколько месяцев участники Рамштайна передали Украине более 230 танков, свыше 1550 единиц бронетехники и другое оборудование и боеприпасы для поддержки более чем девяти новых бронетанковых бригад.