Задержан сотрудник УЗ, он хотел подорвать железную дорогу для срыва контрнаступления ВСУ по заданию РФ 19 июня, 14:41 Российский агент получил задание устроить взрыв на железной дороге в Днепропетровской области (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины провела многоэтапную спецоперацию и задержала российского агента, который планировал устроить взрыв на железной дороге в Днепропетровской области для срыва контрнаступления ВСУ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, предателем оказался сотрудник местной станции Укрзализныци. В начале этого года мужчину завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки.

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Российский агент собирал информацию о железнодорожных маршрутах перевозки и местах разгрузки иностранной военной техники ВСУ, задействованной в контрнаступлении Сил обороны Украины.

Предатель также фиксировал координаты железнодорожных станций и мостов, по которым идет передислокация тяжелого вооружения и боеприпасов ВСУ.

Для выполнения поставленных агрессором задач он подробно снимал объекты на камеру своего мобильного телефона во время рабочих выездов поездом.

Эти данные были необходимы оккупантам для воздушных атак по региону, а также для того, чтобы устроить диверсию на одном из участков УЗ.

РФ пыталась сорвать поставки горючего, оружия и боеприпасов для ВСУ на юго-восточном фронте.

Российский агент был задержан.

Во время обысков у него обнаружили гранаты Ф-1 и РГД-5, карабин, большое количество патронов к стрелковому оружию и дымовые шашки.

Мужчине сообщили о подозрении по:

ч. 2 ст. 111 ( государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

государственная измена, совершенное в условиях военного положения); ч. 1 ст. 263 ( незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Предателю грозит пожизненное заключение.