Задержан сотрудник УЗ, он хотел подорвать железную дорогу для срыва контрнаступления ВСУ по заданию РФ

19 июня, 14:41
Поделиться:
Российский агент получил задание устроить взрыв на железной дороге в Днепропетровской области (Фото:СБУ)

Российский агент получил задание устроить взрыв на железной дороге в Днепропетровской области (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины провела многоэтапную спецоперацию и задержала российского агента, который планировал устроить взрыв на железной дороге в Днепропетровской области для срыва контрнаступления ВСУ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, предателем оказался сотрудник местной станции Укрзализныци. В начале этого года мужчину завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки.

Видео дня

Российский агент собирал информацию о железнодорожных маршрутах перевозки и местах разгрузки иностранной военной техники ВСУ, задействованной в контрнаступлении Сил обороны Украины.

Предатель также фиксировал координаты железнодорожных станций и мостов, по которым идет передислокация тяжелого вооружения и боеприпасов ВСУ.

Для выполнения поставленных агрессором задач он подробно снимал объекты на камеру своего мобильного телефона во время рабочих выездов поездом.

Читайте также:
Задержан российский «крот» ГРУ: он служил в рядах ВСУ и собирал данные о направлениях контрнаступления

Эти данные были необходимы оккупантам для воздушных атак по региону, а также для того, чтобы устроить диверсию на одном из участков УЗ.

РФ пыталась сорвать поставки горючего, оружия и боеприпасов для ВСУ на юго-восточном фронте.

Российский агент был задержан.

Во время обысков у него обнаружили гранаты Ф-1 и РГД-5, карабин, большое количество патронов к стрелковому оружию и дымовые шашки.

Мужчине сообщили о подозрении по:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Предателю грозит пожизненное заключение.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Российская агентура Контрнаступление

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X