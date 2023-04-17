Утечка «файлов Пентагона»: украинское контрнаступление, вероятно, было запланировано на 30 апреля — Newsweek 17 апреля, 14:50 Пентагон (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

«Newsweek получил более четырех десятков просочившихся разведывательных документов, которые были раскрыты три недели назад», — говорится в статье.

Издание пишет о «дате планируемого контрнаступления» 30 апреля, однако она указана лишь как примерный срок готовности девяти обучаемых НАТО бригад ВСУ. Причем этот документ уже был в числе первых обработан другими изданиями.

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Телеканал CNN сообщал, что военные планы Украины изменились в связи с утечкой.

В документах указано, что армия РФ добилась незначительного прогресса. С июля прошлого года в ходе наступления вокруг Бахмута она продвигалась в среднем на 2,7 км «в месяц».

Также в документах сказано, что количество российских наемников, воюющих около Бахмута, превышает количество регулярных солдат. По данным американской разведки, 22 тысячи боевиков Вагнера составляют 70% участников боевых действий — на тысячи больше, чем было известно ранее.

14 апреля рядовой ВВС Нацгвардии Массачусетса Джек Тейшейра был официально обвинен в несанкционированной передаче и изъятии информации, касающейся национальной обороны. Его арестовали 13 апреля в Норт-Дайтоне.

По данным СМИ, нацгвардеец был лидером в небольшом онлайн-чате в Discord, из которого началась утечка секретных документов. Чат состоял преимущественно из молодых людей и подростков с общей любовью к «оружию, расистским мемам и видеоиграм», и Тейшейра месяцами делился с виртуальными друзьями засекреченными документами.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».

Впоследствии в соцсетях была обнаружена новая партия «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. Количество попавших в Сеть документов — от 50 до нескольких сотен, они похожи на сведения, которые используют для отчетов перед высшим руководством.