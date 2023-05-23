Буданов заявил, что контрнаступление защитников Украины скоро начнется 23 мая, 20:41 Кирилл Буданов (Фото:Главное управление разведки Министерства обороны Украины)

Контрнаступление защитников Украины скоро начнется, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью NHK, опубликованном во вторник, 23 мая.

По словам Буданова, Украина уже получила минимум вооружений. Комментируя вопрос контрнаступления, глава ГУР только сказал, что «оно скоро начнется».



Он отметил, что защитникам Украины необходимо много оружия и боеприпасов, чтобы освободить всю украинскую территорию от российских оккупантов. NHK со ссылкой на заявление Буданова пишет, что ожесточенные бои в ходе контрнаступления могут продолжаться долгое время из-за обороны россиян.

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Начальник ГУР также прокомментировал конфликт главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина с минобороны страны-агрессора РФ и заявил, что Пригожин боится потерять влияние и «борется за свою власть, жизнь и выживание компании».

Президент Владимир Зеленский в недавнем интервью журналистам европейских медиа сказал, что Украине нужно еще немного времени перед началом контрнаступления.

«С тем, что у нас есть, мы можем идти вперед и, я думаю, у нас будет успех. Однако мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам нужно еще немного времени», — сказал глава государства.