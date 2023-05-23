Буданов заявил, что контрнаступление защитников Украины скоро начнется

23 мая, 20:41
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Кирилл Буданов (Фото:Главное управление разведки Министерства обороны Украины)

Кирилл Буданов (Фото:Главное управление разведки Министерства обороны Украины)

Контрнаступление защитников Украины скоро начнется, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью NHK, опубликованном во вторник, 23 мая.

По словам Буданова, Украина уже получила минимум вооружений. Комментируя вопрос контрнаступления, глава ГУР только сказал, что «оно скоро начнется».

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Он отметил, что защитникам Украины необходимо много оружия и боеприпасов, чтобы освободить всю украинскую территорию от российских оккупантов. NHK со ссылкой на заявление Буданова пишет, что ожесточенные бои в ходе контрнаступления могут продолжаться долгое время из-за обороны россиян.

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Начальник ГУР также прокомментировал конфликт главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина с минобороны страны-агрессора РФ и заявил, что Пригожин боится потерять влияние и «борется за свою власть, жизнь и выживание компании».

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Президент Владимир Зеленский в недавнем интервью журналистам европейских медиа сказал, что Украине нужно еще немного времени перед началом контрнаступления.

«С тем, что у нас есть, мы можем идти вперед и, я думаю, у нас будет успех. Однако мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам нужно еще немного времени», — сказал глава государства.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военная помощь Поставки оружия Украинская разведка Поддержка Украины ГУР Контрнаступление Кирилл Буданов Война России против Украины

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