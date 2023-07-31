Контрнаступление ВС Украины на юге. Ждем в ближайшие дни новые освобожденные населенные пункты — интервью с военным обозревателем 31 июля, 18:51 NV Премиум Украинский военный возле уничтоженного российского танка в освобожденном селе Новодаровка, Запорожская область, 21 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Вооруженные силы Украины продолжают наступательные действия на юге и в ближайшие дни могут развить успех у Старомайорского и перешли к контрнаступательным операциям у Кременной, рассказал Radio NV Денис Попович, военный обозреватель.

— Зеленский сказал в своем видеообращении, что постепенно война возвращается на территорию России, к ее символическим центрам и военным базам. Вчерашнее утро — это удары беспилотниками по Москве.

Видео дня

Вчера поздно вечером упал их собственный разведывательно-ударный беспилотник Форпост, где-то там у них что-то не сложилось. Но уже сегодня ночью так же сообщили, что в Брянской области беспилотник влетел и взорвался в помещении местной полиции. Собственно, возвращение войны на территорию России: что мы должны об этом думать?

— Давайте вспомним, что еще год назад Валерий Залужный в своем материале, в своей статье, он говорил о том, что российское население, граждане России должны ощутить на себе, скажем так, дыхание войны для того, чтобы понять ее цену. Я косвенным образом сейчас цитирую то, что там было написано.

— Да, это была большая программная статья.