«Вы приближаетесь к точке истощения». Почему США заинтересованы в продолжении войны и на что способны ВСУ прямо сейчас — британский офицер 17 августа, 14:53 NV Премиум Осенью продвижение украинской армии замедлится, и не только из-за погодных условий, прогнозирует военный аналитик (Фото:Viacheslav Ratynskyi / REUTERS)

Экс-разведчик Фрэнк Ледвидж в разговоре с NV объясняет, что заставляет украинскую армию выбирать тактику «откусывай и удерживай», призывает прекратить слушать разговоры западных экспертов-оптимистов и упоминает о неизвестных, но точных ударах Storm Shadow, изменивших ситуацию на фронте.



Украинские вооруженные силы постепенно продвигаются вперед, применяя подход «откусывай и удерживай». При этом командованию ВСУ удается умело балансировать достижения и потери, признает Фрэнк Ледвидж, в прошлом офицер британской военной разведки, который сейчас преподает военную стратегию и право в Портсмутском университете. Но предупреждает: украинцам не стоит слушать слишком оптимистичные комментарии некоторых западных экспертов и ждать решающего броска.

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В интервью NV аналитик проводит исторические параллели с Первой мировой войной, оценивает поддержку Киева со стороны западных партнеров и призывает украинцев к стратегическому терпению.

— Начнем с общего вопроса: как вы оцениваете нынешнюю ситуацию на фронте? Где украинская армия имеет наибольшие успехи, какие участки самые сложные и есть ли где-то точка потенциального прорыва?

— Эту войну по ее характеру я сравниваю с западным фронтом в Первой мировой войне. Тогда авиация играла незначительную роль, а главным элементом было истощение, когда одни войска пытались прорвать оборону других. И при достаточных усилиях это было возможно.