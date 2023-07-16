Силы обороны Украины за неделю ликвидировали более 3600 оккупантов — Минобороны 16 июля, 17:29 С 10 по 16 июля ВСУ ликвидировали около 3640 оккупантов (Фото:Шеннон Стэплтон/Рейтер)

ВСУ за прошедшую неделю смогли уничтожить 3640 российских оккупантов и 522 единицы вооружения и военной техники.

Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.

Павлюк отметил, что в период с 10 по 16 июля украинским Силам обороны удалось ликвидировать около 3640 человек личного состава врага.

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По его словам, значительные потери понесло также вооружение и военная техника россиян.

За неделю оккупанты потеряли:

29 танков,

62 боевые бронированные машины,

115 артиллерийских систем,

13 РСЗО,

12 установок ПВО,

115 единиц автотехники,

38 единиц спецтехники.

Кроме того, Силы обороны Украины сбили один вражеский вертолет, две ракеты и 135 БпЛА.

«Держим темп! Вместе к Победе!», — написал Павлюк.

Инфографика: Генерал-лейтенант Александр Павлюк/Telegram

В то же время на прошлой неделе Павлюк сообщал, что с 3 по 9 июля ВСУ уничтожили 4380 оккупантов и 631 единицу вооружения и военной техники.

16 июля Генеральный штаб ВСУ сообщал, что с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 237 тысяч своих солдат — из них 500 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.