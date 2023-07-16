Силы обороны Украины за неделю ликвидировали более 3600 оккупантов — Минобороны
С 10 по 16 июля ВСУ ликвидировали около 3640 оккупантов (Фото:Шеннон Стэплтон/Рейтер)
ВСУ за прошедшую неделю смогли уничтожить 3640 российских оккупантов и 522 единицы вооружения и военной техники.
Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.
Павлюк отметил, что в период с 10 по 16 июля украинским Силам обороны удалось ликвидировать около 3640 человек личного состава врага.
По его словам, значительные потери понесло также вооружение и военная техника россиян.
За неделю оккупанты потеряли:
29 танков,
62 боевые бронированные машины,
115 артиллерийских систем,
13 РСЗО,
12 установок ПВО,
115 единиц автотехники,
38 единиц спецтехники.
Кроме того, Силы обороны Украины сбили один вражеский вертолет, две ракеты и 135 БпЛА.
«Держим темп! Вместе к Победе!», — написал Павлюк.
В то же время на прошлой неделе Павлюк сообщал, что с 3 по 9 июля ВСУ уничтожили 4380 оккупантов и 631 единицу вооружения и военной техники.
16 июля Генеральный штаб ВСУ сообщал, что с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 237 тысяч своих солдат — из них 500 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.