Силы обороны ударили по заводу в Токмаке, ликвидированы 200 оккупантов и комендант — Федоров
Город Токмак, Запорожская область (Фото:Бердянск Сегодня/Телеграм)
Украинские Силы обороны удачно «отработали» по вражеским позициям российских оккупантов во временно оккупированном Токмаке Запорожской области.
Об этом в четверг, 13 июля, сообщил мэр Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.
По его словам, разведчики сообщили об уничтожении кузнечно-штамповочного завода в Токмаке.
Кроме того, было ликвидировано около 200 оккупантов вместе с комендантом города.
Федоров добавил, что такая ситуация в городе привела к панике со стороны сотрудников ФСБ РФ.
«Рашисты, по прогнозу жара будет только усиливаться. Путешествуйте на свои болота — там безопаснее», — подчеркнул Федоров.
Токмак — город на пути от Запорожья до Мелитополя, который имеет важное значение как военное, так и логистическое.