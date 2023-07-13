Силы обороны ударили по заводу в Токмаке, ликвидированы 200 оккупантов и комендант — Федоров 13 июля, 19:17 Город Токмак, Запорожская область (Фото:Бердянск Сегодня/Телеграм)

Украинские Силы обороны удачно «отработали» по вражеским позициям российских оккупантов во временно оккупированном Токмаке Запорожской области.

Об этом в четверг, 13 июля, сообщил мэр Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

По его словам, разведчики сообщили об уничтожении кузнечно-штамповочного завода в Токмаке.

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Кроме того, было ликвидировано около 200 оккупантов вместе с комендантом города.

Федоров добавил, что такая ситуация в городе привела к панике со стороны сотрудников ФСБ РФ.

«Рашисты, по прогнозу жара будет только усиливаться. Путешествуйте на свои болота — там безопаснее», — подчеркнул Федоров.

Токмак — город на пути от Запорожья до Мелитополя, который имеет важное значение как военное, так и логистическое.