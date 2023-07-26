ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты пытаются продавить оборону на востоке — Минобороны

26 июля, 18:18
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В районе населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка продолжаются жестокие бои (Фото:REUTERS)

В районе населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка продолжаются жестокие бои (Фото:REUTERS)

Силы обороны Украины постепенно продвигаются на линии фронта на юге. В то же время российские оккупанты пытаются продавить украинскую оборону на востоке.

Об этом в среду, 26 июля, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

Маляр отметила, что ВСУ продолжают сдерживать наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях.

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Она отметила, что на этих направлениях противник ищет слабые места в обороне ВСУ. По ее словам, оккупанты всеми силами пытаются продавить оборону украинских войск, поэтому осуществляют артобстрелы, атакуют группами пехоты и используют отряды специального назначения.

Однако Силы обороны Украины принимают все меры, чтобы остановить врага.

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Маляр подчеркнула, что украинские Силы обороны продолжают успешно наступать на южном фланге вокруг города Бахмута.

Она добавила, что в районе населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка продолжаются жестокие бои.

Кроме того, по ее словам, украинские защитники постепенно продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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В то же время в районе села Старомайорское продолжаются бои, однако украинские Силы обороны имеют успехи и закрепляются на рубежах.

Маляр добавила, что противник пытается восстановить утраченные позиции, в частности, на северо-восточной территории Роботино в Запорожской области, однако его попытки тщетны.

25 июля спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что украинские штурмовики на Бердянском направлении в районе Старомайорского продвинулись вдоль линии фронта на полкилометра и на 750 метров вглубь позиций российских оккупантов.

Маляр заявила, что по состоянию на 24 июля с начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв. км на юге Украины и около 35 кв. км — на востоке.

В то же время спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый отмечал, что на Бахмутском направлении украинские военные ежедневно продвигаются на сотни метров.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Бердянск Мелитополь Бахмут Контрнаступление Купянск Война России против Украины Лиман силы обороны

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