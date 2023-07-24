ВСУ имеют продвижение на Бахмутском направлении и под Ореховым Запорожской области — DeepState 24 июля, 22:35 ВСУ имеют продвижение на Бахмутском направлении (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters/File Photo)

Силы обороны Украины продвигаются на Бахмутском направлении и под Ореховым Запорожской области. ВСУ удачно сдерживают атаки российских оккупантов в Луганской области.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты DeepState

В Запорожской области Силы обороны Украины постепенно продвигаются вперед. Они выбили россиян из района села Роботино. Теперь эта территория относится к так называемой «серой зоне».



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Кроме того, в районе Каменского Запорожской области также увеличилось количество «серой зоны».



Фото: deepstatemap.live

ВСУ имеют продвижение на Бахмутском направлении, а именно в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. На некоторых участках их продвижение составляет более 2 километров.



Фото: deepstatemap.live

В Луганской области оккупанты пытаются атаковать позиции украинских Сил обороны. Село Новоегоровка может перейти в так называемую «серую зону», однако в целом продвижение российских войск пока незначительны.



Фото: deepstatemap.live

На других участках фронта не было зафиксировано никаких продвижений.

24 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что с начала контрнаступления Силы обороны Украины освободили уже почти 230 кв. километров территорий от оккупационных войск РФ, из них более 192 кв. км на юге страны и около 35 кв. км — на востоке.

В то же время спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что Силы обороны Украины каждый день продвигаются на сотни метров на Бахмутском направлении.