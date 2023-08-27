ВСУ продвигаются в направлении трех сел в Запорожской области 27 августа, 21:54 Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Силы обороны Украины в Запорожской области продвигаются на юг от Работино — к селам Новопрокоповка, Очеретоватое и Малая Токмачка.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона в воскресенье, 27 августа.

Он отметил, что украинские защитники имели успех в районах Роботино Запорожской области, а также Урожайного и Старомайорского Донецкой области.



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По его словам, российские оккупанты пытаются безрезультатно наступать на Авдеевском и Марьинском направлениях.



Кроме того, враг усилил авиационную составляющую, а потому возросло количество авиационных ударов.



«Но это свидетельствует только о том, что другие огневые средства уже не могут удержать продвижение наших войск», — отметил спикер.

Штупун добавил, что ВСУ за сутки взяли в плен 17 оккупантов на Таврическом направлении.

22 августа в Минобороны Украины заявили, что бойцы зашли в Роботино Запорожской области, а на следующий день установили там сине-желтый флаг.

16 августа подтвердили освобождение Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.