Оккупанты активно наступают на двух направлениях, украинские войска не дают прорвать оборону — Сырский 3 августа, 20:17 Александр Сырский с командирами (Фото:Военный медиа-центр/Телеграмма)

Силы обороны Украины продолжают продвижение на Бахмутском направлении. А также разрушают планы российских оккупантов и наносят им потери на Купянском и Лиманском направлениях.

Об этом заявил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, сообщает Military Media Center в Telegram.

«Весь день работал в органах управления и воинских частях, которые выполняют задачи на наиболее активных участках фронта», — подчеркнул Сырский.



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Сырский отметил, что на Бахмутском направлении его работа посвящена проблемам увеличения темпов контрнаступления, перспективам дальнейших действий и решению проблемных вопросов, которые мешают успешно выполнять поставленные задачи.



Он отметил, что вместе с командирами рассмотрел вопросы реагирования на наступательные действия оккупанта, повышение эффективности огневого поражения противника, борьбу с дронами различных типов и обеспечение действий Сил обороны Украины на Лиманском и Купянском направлениях.



«Конечно, как всегда, встретился с младшими командирами, представителями сержантского корпуса Вооруженных Сил, вручил награды, ценные подарки и сертификаты на денежные вознаграждения лучшим военнослужащим, которые отличились в боях за освобождение Украины», — подчеркнул командующий Сухопутных войск.



По его словам, состоялся откровенный разговор по всем проблемам, требующим срочного решения, поэтому он дал конкретные задачи соответствующим должностным лицам.



Сырский сообщил, что в условиях продолжения наступления оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях, украинские защитники каждый день срывают планы противника по прорыву украинской обороны.



Вооруженные Силы Украины наносят врагу существенные потери в личном составе и технике и уменьшают наступательный потенциал российских оккупантов.



«На Бахмутском направлении продолжаем проводить наступательные действия, шаг за шагом, в условиях сильного сопротивления врага наши бойцы освобождают территорию, приближая победу!» — добавил Сырский.

1 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты настойчиво, но безуспешно пытаются остановить контрнаступление ВСУ на Бахмутском направлении.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что Силы обороны Украины «медленно, но уверенно» продвигаются в районе Бахмута, ежедневно освобождая сотни метров.

Военный обозреватель Денис Попович в интервью Radio NV рассказал, что под Лиманом и Купянском удалось частично отбить недавно захваченные оккупантами территории, но не полностью «сравнять счет».

