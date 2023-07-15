Отряды оккупантов Шторм-Z «получили на орехи» под Марьинкой — Силы обороны 15 июля, 18:03 Защитники Украины в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Защитники Украины ударили по российским оккупантам из отрядов Шторм на Таврическом направлении. Об этом рассказал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в сводке по состоянию на субботу, 15 июля.

В зоне ответственности Сил обороны Таврического направления оккупанты пытаются наступать в районе Авдеевки и Марьинки и активно обороняются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, пытаясь помешать продвижению защитников Украины. Там идут тяжелые бои, Силы обороны закрепляются на новых рубежах, проводят зачистку и доразведку.



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За последние сутки войска страны-террориста России 16 раз атаковали позиции защитников Украины, почти все — в полосах обороны Марьинки.

«В частности, на направлении Александровка — Марьинка „получили на орехи“ отряды Шторм. Также зафиксировано 536 вражеских обстрелов», — сказал Шершень.

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На Авдеевском направлении россияне безуспешно наступали в районе Первомайского. Артиллерийские подразделения за сутки выполнили почти 1300 огневых задач.

«В результате эффективного комплексного огневого поражения [логистики российских оккупантов] в войсках агрессора наблюдается постоянное ухудшение морально-психологического состояния личного состава», — отметил спикер.

По его словам, россияне отказываются выполнять боевые задачи. За последние сутки защитники Украины на Таврическом направлении ликвидировали 55 оккупантов, ранили 156, уничтожили три вражеских склада и шесть единиц оружия и техники, в том числе комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М, который позволяет увидеть человека на расстоянии 10 км.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что боевики Шторм-Z похожи на боевиков ЧВК Вагнер «контингентом» — бывшими заключенными, а отличаются в основном тем, что в их рядах нет такой «кровавой дисциплины».

Валерий Шершень 12 июля сообщил, что Силы обороны полностью перехватили инициативу на Таврическом направлении, оккупанты несут там «колоссальные потери».