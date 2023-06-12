«Идут позиционные бои». За сутки ВСУ продвинулись до 700 метров под Бахмутом — Череватый 12 июня, 10:59 ВСУ продвигаются под Бахмутом (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

За минувшие сутки Силы обороны Украины продвинулись на флангах на Бахмутском направлении на расстояние от 250 до 700 метров.

Об этом сообщил спикер Восточного управления войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

«Если говорить о Бахмутском направлении здесь продолжаются позиционные бои. Враг пытается, но безрезультатно, пробовать также контратаковать. За эти сутки произошло три боестолкновения на направлении, 249 раз били по нашим позициям разными типами артиллерии, осуществили два авианалета», — уточнил он.

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Череватый добавил, что украинские военные продолжали контратаковать там, где была возможность и подвинули врага, пройдя до 700 метров на определенных участках.

При этом за сутки удалось ликвидировать 66 оккупантов, 83 военных РФ получили ранения, трое попали в плен.

Также были уничтожены две вражеских БМП, две боевые машины десанта, БТР, два самоходных минометных установки Нона, гаубица Д-30, противотанковый ракетный комплекс и полевой склад с боеприпасами.

9 июня Череватый сообщил, что украинские силы в районе Бахмута начали атаку на российских оккупантов, воспользовавшись ротацией россиян. Тогда за сутки украинские подразделения продвинулись на некоторых участках на 1,2 км.

11 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военнослужащие деоккупировали Макаровку в Донецкой области. Она также подтвердила освобождение Благодатного в Донецкой области.

12 июня стало известно об освобождении села Сторожевое.





