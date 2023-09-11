Защитники Украины за прошлую неделю освободили 2 кв. км на Бахмутском и 4,8 кв. км на Таврическом направлении — Минобороны

11 сентября, 17:27
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Защитники Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Stringer)

Защитники Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Stringer)

Защитники Украины в ходе наступления за прошлую неделю освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении и 4,8 кв. км на Таврическом направлении. Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр в Telegram в понедельник, 11 сентября.

На Купянском направлении идут бои, Силы оборони отразили вражеские атаки в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении российские оккупанты перегруппировываются, безуспешно наступают в районах Берестово Харьковской области, Новоселовского и Новоегоровки Луганской области.

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На Бахмутском направлении войска страны-террориста России хотят остановить наступление Сил обороны и безуспешно пытались прорвать оборону защитников Украины в районах Зализнянского, Орехово-Василевки и Богдановки Донецкой области.

Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки и Андреевки, вытесняют российских оккупантов с позиций и закрепляются на новых рубежах. Всего вокруг Бахмута освобождено 49 кв. км, написала Маляр.

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На Авдеевском и Марьинском направлениях враг пытается наступать с целью полностью захватить Марьинку и окружить Авдеевку, защитники Украины срывают планы оккупантов.

Войска страны-агрессора безуспешно наступали в районах Керамика, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки и Пречистовки Донецкой области.

В результате штурма Силы обороны заняли часть Опытного и добились частичного успеха в районе Новомайорского, но ситуация может измениться, идут бои.

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На юге продолжается наступление защитников Украины на Мелитопольском направлении, есть успехи к югу от Работино и к западу от Вербового.

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За неделю Силы обороны освободили 4,8 кв. км территории на Таврическом направлении (юг вместе с частью Донецкой области). Всего бойцы оперативно-стратегической группировки войск Таврия освободили 256,5 кв. км.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты находятся в обороне, обстреливают позиции Сил обороны и гражданские объекты в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, активно используют дроны-камикадзе Ланцет.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Минобороны Украины Донецкая область Луганская область Министерство обороны Украины Наступление Контрнаступление Война России против Украины Анна Маляр

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