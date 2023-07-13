Россияне активно наступают в районе Авдеевки и Марьинки, но ВСУ продвигаются на Таврическом направлении — Силы обороны 13 июля, 15:41 Силы обороны Украины (Фото:Радио Свободная Европа/Радио Свобода/Сергей Нужненко через Reuters/File Photo)

Украинские Силы обороны продолжают продвижение на Таврическом направлении, отражая атаки врага. Однако на Авдеевском и Мариинском направлениях оккупанты продолжают активные наступательные действия.

Об этом в четверг, 13 июля, сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в сводке в Facebook.

Шершень отметил, что на Авдеевском и Мариинском направлениях российские оккупанты продолжают сосредотачивать свои главные силы для проведения наступательных операций. Их цель остается неизменной — продолжение штурмов с целью захвата Марьинки и создание предпосылок для окружения Авдеевки. Российская армия осуществила авиаудары в окрестностях этих населенных пунктов, включая Красногоровку.

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Шершень отметил, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ постепенно продолжают двигаться вперед. Однако враг пытается восстановить утраченные позиции и сосредоточивает свои усилия на удержании ротных опорных пунктов. Оккупанты также осуществляют контратаки с помощью штурмовых групп, которые поддерживаются танками и бронегруппами.

Он отметил, что Силы обороны удерживают оборонительные рубежи и дают достойный отпор российским оккупационным войскам.

Шершень добавил, что в течение последних суток российские силы 25 раз атаковали позиции украинских бойцов. Кроме того, они совершили 615 обстрелов, используя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

Всего противник совершил 11 авиаударов и восемь нападений с неба с помощью дронов-камикадзе типа Квадро.

По словам Шершеня, на Запорожье ключевые усилия противник сосредотачивает на предотвращении контрнаступления украинских военных.

Он сообщил, что артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления за сутки выполнили почти 1340 огневых задач.

Также, по его словам, за последние сутки потери противника состоят из 74 погибших оккупантов и 131 раненого. Кроме того, было уничтожено 22 единицы вооружения и техники, а украинские бойцы совершили приземление российского беспилотного летательного аппарата Орлан-10.

Ранее Шершень сообщал, что украинские военные полностью перехватили инициативу на Таврическом направлении. Россияне на юге несут «колоссальные потери».