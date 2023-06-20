«Главный удар еще впереди». В Минобороны заявили о продвижении на нескольких направлениях на юге 20 июня, 20:53 Анна Маляр (Фото:Анна Маляр/Facebook)

Во вторник, 20 июня, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила о продвижении Сил обороны на нескольких направлениях.

Об этом она сообщила в Telegram.

«На юге на нескольких направлениях продолжается наступление и собственно там все происходит по плану, который установлен военными. Там есть определенные продвижения на всех тех направлениях, на которых движутся наши Силы обороны», — заявила Маляр.

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По ее словам, враг не будет просто так сдавать занятые позиции, поэтому продолжаются ожесточенные бои и происходит мощный поединок.

Она также заявила, что на юге сейчас происходят бои на направлениях, где наступают ВСУ, а враг находится в обороне. В то же время есть направления, где враг, наоборот, наступает, а ВСУ — в обороне. Такими направлениями являются, например, Купянское и Лиманское.

Самая большая проблема, с которой сталкиваются наши Силы обороны — это «сплошное минирование полей». Также есть информация, что оккупанты заминируют гражданские пункты в Запорожской области и даже не предупреждают об этом местное население.

«Мы постепенно, небольшими шагами, но очень уверенно движемся вперед. И можно даже привести аллегорию, что выгрызаем каждый метр земли у врага», — подчеркнула Маляр.

Кроме того, она отметила, что некорректно оценивать результативность действий военных исключительно километрами или количеством освобожденных населенных пунктов, потому что критериев оценки очень много. Это целый комплекс оценивания, и перед военными ставится много задач.

«Мы должны понимать, что задачи, которые ставят перед военными, они выполняют, происходит постепенный удар по всем направлениям, где началось наступление. Но главный удар еще впереди», — добавила Маляр.



19 июня Анна Маляр заявила, что на Лиманском и Купянском направлениях продолжаются горячие бои: Россия подтянула свои силы и осуществляет активное наступление, пытаясь перехватить инициативу у Сил обороны Украины.