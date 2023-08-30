Силы обороны имеют успех на двух направлениях на южном фронте — Генштаб
Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что украинские войска имеют успех на двух направлениях на южном фронте и продолжают наступление вблизи Бахмута.
Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
Он отметил, что на направлениях Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Вербовое ВСУ имели успех, сейчас они закрепляются на достигнутых рубежах.
Ковалев заявил, что Силы обороны Украины продолжают наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.
На Бахмутском направлении ведения наступательных действий происходит южнее города Бахмут.
28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.