Силы обороны имеют успех на двух направлениях на южном фронте — Генштаб 30 августа, 10:35 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что украинские войска имеют успех на двух направлениях на южном фронте и продолжают наступление вблизи Бахмута.

Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Он отметил, что на направлениях Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Вербовое ВСУ имели успех, сейчас они закрепляются на достигнутых рубежах.

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Фото: Deepstate

Ковалев заявил, что Силы обороны Украины продолжают наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

На Бахмутском направлении ведения наступательных действий происходит южнее города Бахмут.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.