ВСУ постепенно продвигаются на востоке в условиях отчаянного сопротивления противника, ситуация сложная — Маляр 24 августа, 14:15 Украинский военный на бронетехнике (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ситуация на востоке остается сложной, однако Силы обороны постепенно продвигаются в условиях отчаянного сопротивления противника.

Об этом она написала в Telegram.

По словам Маляр, обстановка по всем восточным направлениям «напряженная и очень динамичная», поскольку целью российских оккупантов является остановка украинского наступления «любой ценой».

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Отмечается, что украинские командиры непосредственно на месте отрабатывают каждую деталь, просчитывают возможные сценарии развития событий и оперативно планируют дальнейшие шаги, поскольку решение необходимо принимать «взвешенно, но вместе с тем быстро».

Заместитель главы Минобороны отметила, что на Купянском направлении армия РФ не оставляет попыток наступать, не прекращая обстрелы в попытках поразить инфраструктуру. По ее словам, Силы обороны героически останавливают противника и ломают все его планы.

На Лиманском направлении враг проводит безуспешные штурмовые действия с целью вытеснения украинских войск в районах Серебрянского лесничества, Кременной, Белогоровки Луганской области.

Сообщается, что сейчас на этом направлении россияне планируют перегруппироваться и заменить войска.

На Бахмутском направлении тоже продолжаются активные бои, враг постоянно атакует, используя бронетехнику и авиацию.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что Силы обороны Украины «медленно, но уверенно» продвигаются в районе Бахмута, ежедневно освобождая сотни метров.



22 августа издание NYT сообщило, что западные чиновники считают, что украинские войска слишком рассредоточены и должны сконцентрироваться на главном направлении контрнаступления на юге страны

Президент Владимир Зеленский объяснил, что если Украина перебросит свои войска с восточного направления на любое другое — оккупанты смогут захватить Славянск, Краматорск, а дальше пойдут на Павлоград, Днепр и отрежут берега.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

В Генштабе подтвердили успех ВСУ в направлении Роботино, заявив, что бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Они продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

16 августа Минобороны сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники "шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед".

Издание The New York Times сообщало, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.