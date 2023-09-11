Есть успехи в районе Роботино. Силы обороны Украины освободили 1,5 кв. км на юге — Минобороны

11 сентября, 09:54
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Роботино — село в Запорожской области, которое россияне оккупировали в марте 2022 года (Фото:uatv.ua)

Роботино — село в Запорожской области, которое россияне оккупировали в марте 2022 года (Фото:uatv.ua)

ВСУ за прошедшую неделю освободили около 1,5 кв. км на Юге Украины. Также украинские военные имеют успехи в районе Роботино Запорожской области.

Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, на юге продолжаются наступательные действия. Силы обороны Украины сталкиваются с серьезными препятствиями со стороны оккупантов.

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«Но уже кое-где прорвана первая линия обороны и наши войска движутся дальше», — подчеркнула Маляр.

Она отметила, что на юге есть продвижение войск ВСУ.

«В ходе наступательных действий на прошлой неделе у нас были успехи южнее Роботино и западнее Вербово. В тех районах, где есть успехи, наши Вооруженные силы закрепляются», — подчеркнула заместитель министра обороны.

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Ранее бригадный генерал Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировки войск ВСУ Таврия, сообщил о продвижении украинских военных на Таврическом направлении более чем на 1 км.

22 августа в Минобороны Украины сообщили, что бойцы зашли в Роботино, а на следующий день там установили сине-желтый флаг.

28 августа Минобороны подтвердило освобождение Роботино. Оттуда эвакуировали всех гражданских.

9 сентября британская разведка сообщила, что Россия перебрасывает войска в район села Роботино из-за продвижения подразделений ВСУ вглубь российской линии обороны.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Минобороны Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Юг Украины Война России против Украины Анна Маляр силы обороны

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