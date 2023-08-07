«Продолжаются тяжелые бои». ВСУ не позволяют оккупантам продвинуться на востоке — Минобороны 7 августа, 15:44 Маляр заявила, что на востоке оккупанты ощутимо увеличили количество обстрелов (Фото:REUTERS/София Гатилова)

Силы обороны Украины не дают российским оккупантам продвигаться на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

Об этом в понедельник, 7 августа, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

Маляр отметила, что в течение недели Восток Украины был центром активных боевых действий. Там ощутимо увеличилось количество российских обстрелов, а именно около 9 тысяч обстрелов за неделю.



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Она отметила, что оккупанты использовали около 500 тысяч боеприпасов.



По ее словам, несмотря на такие условия, украинские защитники не дают врагу продвигаться на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои.

Маляр заявила, что противник на Купянском направлении искал слабые места в украинской обороне и безрезультатно штурмовал районы восточнее Петропавловки Харьковской области.

В то же время на Лиманском направлении враг продолжал штурмовые действия, чтобы вытеснить войска ВСУ в районе Серебрянского леса Донецкой области. Однако украинские военные успешно отражали атаки в районе Новоегоровки, Белогоровки, Сергеевки и Надежды.



По словам Маляр, Силы обороны Украины на южном фланге Бахмутского направления в течение недели продолжали наступать.



«На южном фланге Бахмутского направления. Движение было очень затруднено минированием и обстрелами. Но наши войска заставили противника довольно затратно обороняться, потому что уничтожили немало вражеской техники и бойцов», — подчеркнула заместитель министра обороны.



Маляр отметила, что на Авдеевском и Марьинском направлениях российские оккупанты сосредотачивали главные усилия на ведении наступательных действий, чтобы установить полный контроль над населенными пунктами Красногоровка и Марьинка, а также окружить Авдеевку.



Кроме того, противник осуществлял тщетные попытки восстановить утраченное положение в районе села Старомайорское.



Она также отметила, что на юге украинские военные продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. А на направлении Малая Токмачка и Роботино Запорожской области пока закрепляются на достигнутых рубежах, потому что имели тактический успех.



По ее словам, противник укрепляет оборонительные рубежи, поэтому Силы обороны Украины сейчас сталкиваются не только с минированием, но и с бетонным инженерным укреплением ключевых господствующих высот, что существенно усложняет контрнаступление.



Маляр добавила, что на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении обороны.



Кроме того, враг продолжал обстреливать позиции подразделений войск Украины и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, применяя боеприпасы Ланцет. Противник также пытался восстановить утраченное положение юго-восточнее Новоданиловки и восточнее Роботино Запорожской области.

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что оккупанты хотели бы прорваться в район Купянска, но ВСУ срывают их намерения.