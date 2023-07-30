ВСУ уничтожили более двух рот россиян на Таврическом направлении — Тарнавский
За сутки было уничтожено 20 единиц военной техники противника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
Силы обороны Украины продолжают двигаться вперед на Таврическом направлении. ВСУ ликвидировали более чем две роты врага.
Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.
Он отметил, что за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.
Тарнавский отметил, что также за прошедшие сутки было уничтожено 20 единиц вражеской техники.
По его данным, украинские военные уничтожили:
- два танка,
- шесть ББМ,
- БПЛА «Орлан-10»,
- три артиллерийские системы и минометы,
- малогабаритную переносную радиолокационную станцию Соболятник
- автомобильную технику.
Кроме того, было уничтожено два склада с боеприпасами противника.
«Армия работает!», — подчеркнул Тарнавский.
29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что в целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют около 245 тыс. военнослужащих.