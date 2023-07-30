ВСУ уничтожили более двух рот россиян на Таврическом направлении — Тарнавский

30 июля, 16:15
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За сутки было уничтожено 20 единиц военной техники противника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

За сутки было уничтожено 20 единиц военной техники противника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Силы обороны Украины продолжают двигаться вперед на Таврическом направлении. ВСУ ликвидировали более чем две роты врага.

Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

Он отметил, что за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.

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Тарнавский отметил, что также за прошедшие сутки было уничтожено 20 единиц вражеской техники.

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По его данным, украинские военные уничтожили:

  • два танка,
  • шесть ББМ,
  • БПЛА «Орлан-10»,
  • три артиллерийские системы и минометы,
  • малогабаритную переносную радиолокационную станцию Соболятник
  • автомобильную технику.

Кроме того, было уничтожено два склада с боеприпасами противника.

«Армия работает!», — подчеркнул Тарнавский.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что в целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют около 245 тыс. военнослужащих.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины Александр Тарнавский силы обороны

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