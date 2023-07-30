ВСУ уничтожили более двух рот россиян на Таврическом направлении — Тарнавский 30 июля, 16:15 За сутки было уничтожено 20 единиц военной техники противника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Силы обороны Украины продолжают двигаться вперед на Таврическом направлении. ВСУ ликвидировали более чем две роты врага.

Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

Он отметил, что за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.

Видео дня

Тарнавский отметил, что также за прошедшие сутки было уничтожено 20 единиц вражеской техники.

По его данным, украинские военные уничтожили:

два танка,

шесть ББМ,

БПЛА « Орлан-10»,

Орлан-10», три артиллерийские системы и минометы,

малогабаритную переносную радиолокационную станцию Соболятник

автомобильную технику.

Кроме того, было уничтожено два склада с боеприпасами противника.

«Армия работает!», — подчеркнул Тарнавский.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что в целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют около 245 тыс. военнослужащих.