ВСУ имеют успех к югу от освобожденного Старомайорского в Донецкой области — Минобороны

10 августа, 22:24
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Вячеслав Ратынский)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Вячеслав Ратынский)

Силы обороны Украины имеют частичный успех в направлении Урожайного, что южнее и юго-восточнее деоккупированного Старомайорского Донецкой области.

Об этом в четверг, 10 августа, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

Она отметила, что несмотря на сверхтяжелые условия и сопротивление оккупанта, украинские защитники имеют частичный успех в направлении Урожайного.

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Инфографика: deepstatemap.live

Маляр отметила, что украинские военные активно сдерживают наступление оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях.

Также, по ее словам, ВСУ продолжают наступать на южном фланге Бахмутского направления.

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Она отметила, что противник предпринимал безрезультатные попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещеевки. Там продолжаются тяжелые бои.

Маляр подчеркнула, что Авдеевское и Марьинское направления являются неприступными для врага.

«Сколько они не пытаются там наступать, ничего не получается. Но останавливать их там непросто. Наши мужественные бойцы ежедневно в тяжелых боях и сплошных обстрелах защищают там Украину», — написала заместитель министра обороны.

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Кроме того, Маляр добавила, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются наступательные действия.

9 августа Маляр сообщала, что Силы обороны в рамках наступательной операции на юге Украины имели частичный успех в направлении Урожайного, Приютного и Вербового Запорожской области, идет закрепление на достигнутых рубежах.

10 августа спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что на Купянском направлении ситуация остается сложной, однако контролируемой. Российские оккупанты используют против ВСУ «мясные штурмы», однако безрезультатно.

Президент Владимир Зеленский 27 июля сообщил, что Силы обороны Украины освободили село Старомайорское в Донецкой области.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Минобороны Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины Анна Маляр силы обороны

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